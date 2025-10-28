Один из лидеров Реала хочет покинуть клуб после скандального инцидента в матче с Барселоной — СМИ
Винисиус имеет претензии к Алонсо (Фото: REUTERS/Susana Vera)
Звездный вингер Реала Винисиус Жуниор рассматривает возможность покинуть мадридский клуб, так как недоволен своим текущим положением.
Бразилец серьезно думает об уходе, поскольку считает, что его статус в команде недостаточно уважают, пишет AS.
У Винисиуса непростые отношения с новым главным тренером Реала Хаби Алонсо. Ситуация обострилась после недавнего Класико против Барселоны (2:1), когда тренер заменил Винисиуса на 72-й минуте, а футболист возмутился и ушел в раздевалку.
Сообщается, что Винисиус недоволен заменами и тем, что периодически не попадает в стартовый состав. Бразилец может покинуть Реал следующим летом, если Алонсо не изменит своего отношения к нему.
При этом руководство Реала якобы полностью доверяет тренеру и поддерживает его решения.
Напомним, 25-летний Винисиус раскрылся в Реале под руководством тренера Карло Анчелотти, с которым дважды выигрывал Лигу чемпионов (2022, 2024), а в 2024 году финишировал вторым в голосовании за Золотой мяч.
Анчелотти покинул Реал после завершения прошлого сезона. Вместо него команду возглавил 43-летний Хаби Алонсо.
Ранее Алонсо отреагировал на скандальное поведение Винисиуса Жуниора в Эль Класико.