«Он меня раздражает»: легенда Франции призвал звезду Реала покинуть клуб после скандала в Эль Класико

Несмотря на неплохую игру, звезда Сливочных Винисиус Жуниор запомнился в этом матче негативно. На 72-й минуте тренер Хаби Алонсо заменил бразильца, а футболист возмутился и некоторое время сидел в раздевалке.

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри, который выиграл чемпионат Европы и мира, возмущен поведением одного из лидеров Реала. Он даже призвал Винисиуса покинуть Королевский клуб.

«Мне понравилась игра Мбаппе, его отношение, поведение, в отличие от Винисиуса, который просто невыносим. Он всегда скулит, плачет на судью, на соперников. Как только он делает что-то хорошее, хотя проигрывал четыре матча ранее, публично жалуется, будто главный на поле.

Он сейчас невыносим, оскорбляет своего тренера. Вот и все, я думаю, что это… Можно быть разочарованным, выходить с поля с опущенной головой, ворчать, но это уже слишком

Убирайся, чувак, убирайся. Твои выступления не на должном уровне. Вини еще далек от своего уровня последних сезонов. Ему нужно переоценить себя.

Он меня раздражает. Винисиус будущий обладатель Золотого мяча, лидер Бразилии, один из лучших игроков Реала. Ему нужно показать что-то другое, если хочет быть на том же уровне. Иначе Флорентино Перес избавится от него", — цитирует Кристофа Goal.

Отметим, в этом сезоне Винисиус сыграл за Реал 13 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал четыре ассиста. В целом он провел лишь три из десяти поединков в стартовом составе Реала. Алонсо неоднократно решал заменить его во время игры даже в сложных встречах.

Напомним, 25-летний бразилец раскрылся в Реале под руководством тренера Карло Анчелотти, с которым дважды выигрывал Лигу чемпионов (2022, 2024), а в 2024 году финишировал вторым в голосовании за Золотой мяч.

Ранее появилась информация, что Винисиус недоволен заменами и тем, что периодически не попадает в стартовый состав. Бразилец может покинуть Реал следующим летом — названо условие.