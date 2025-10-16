На звезду Реала подали в суд из-за шумной вечеринки в честь дня рождения

Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор стал фигурантом судебного дела в Бразилии из-за вечеринки, которая нарушила общественное спокойствие.

Об этом сообщает Marca со ссылкой на O Globo.

Причиной иска стала жалоба соседа, который утверждает, что между 19 и 21 июля в имении, где Винисиус праздновал день рождения, звучала чрезмерно громкая музыка и крики. После вмешательства полиции звук временно уменьшили, однако, по словам заявителя, «как только правоохранители уехали, громкость снова стала невыносимой».

Слушания назначены на 6 ноября в 9-м специальном уголовном суде Рио-де-Жанейро, который рассматривает мелкие правонарушения.

По бразильскому законодательству, «нарушение спокойствия» наказывается штрафом или арестом до трех месяцев.

По информации прессы, праздник в честь 25-летия вингера напоминал настоящий фестиваль: среди гостей было около 500 человек, в том числе Эдуардо Камавинга, певица Анитта и другие знаменитости. Празднование сопровождали концерты, выступления рэпера Трэвиса Скотта, фейерверки и даже аттракционы, как в парке развлечений.

