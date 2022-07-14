«Вы, твари, ответите за это». Звезда сборной Украины отреагировал на обстрел Винницы Россией

14 июля, 18:06
Малиновский не оставил без внимания ракетный удар по Виннице (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Малиновский не оставил без внимания ракетный удар по Виннице (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Звездный футболист сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал ракетный удар Винницы российскими войсками.

На своей странице в Instagram игрок итальянской Аталанты не сдержал свой гнев, опубликовав фото разрушенного здания в городе.

«Вы, твари, ответите за это», — написал Малиновский.

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Руслан Малиновский via Instagram
Фото: Руслан Малиновский via Instagram
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Серия взрывов в Виннице прогремела днем 14 июля после нанесенного РФ ракетного удара.

Известно о 21 погибшем (среди которых трое детей), более 50 раненых госпитализированы, еще свыше 40 человек ищут родственники.

Одна из ракет, которыми российские войска ударили по Виннице, сначала шла на Житомир, заявил житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

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Теги:   Футбол Российская агрессия Винница Ракетные удары Руслан Малиновский Война России против Украины

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