«Подонки, которые будут гореть в аду». Зинченко прокомментировал ракетный удар России по Виннице

15 июля, 21:57
Зинченко назвал РФ государством-террористом (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Зинченко назвал РФ государством-террористом (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Звездный футболист сборной Украины Александр Зинченко высказался о ракетном ударе России по Виннице.

На своей странице в Instagram полузащитник Манчестер Сити не сдерживался в выражениях, а также назвал РФ государством-террористом.

«Подонки, которые будут гореть в аду», — написал Зинченко.

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Александр Зинченко via Instagram
Фото: Александр Зинченко via Instagram

Серия взрывов в Виннице прогремела днем 14 июля после нанесенного России ракетного удара. Целями стали гражданские объекты в центре города. 23 человека погибли.

Российские оккупанты использовали для нанесения удара ракеты Калибр, которые запустили из района мыса Фиолент в оккупированном Крыму.

После очередных ударов россиян по мирным жителям президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество признать Россию страной-террористом.

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Теги:   Футбол Российская агрессия Винница Ракетные удары Александр Зинченко Война России против Украины Ракетный удар

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