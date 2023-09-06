Киевское Динамо определилось с именем нового капитана после ухода Сидорчука — СМИ

6 сентября, 08:29
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Виталий Буяльский (Фото:ФК Динамо)

Виталий Буяльский (Фото:ФК Динамо)

Во вторник, 5 сентября, Динамо объявило о трансфере капитана команды Сергея Сидорчука в бельгийский Вестерло.

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В связи с этим капитанская повязка перейдет к Виталию Буяльскому, сообщает ТаТоТаке.

Также по информации источника, Андрей Ярмоленко, который летом вернулся клуб, станет одним из вице-капитанов киевлян.

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Напомним, что с бельгийским клубом Сидорчук подписал трехлетний контракт.

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Капитан выступал за Динамо с 2012 года. Он сыграл за клуб 327 матчей, забив 21 гол и отдав 21 ассист.

Ранее сообщалось, что Денис Гармаш близок к подписанию контракта с клубом из Европы.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко

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