«Пусть выиграет ЛЧ с Колосом». Скандальный украинский тренер обесценил успех Гвардиолы в самом престижном турнире Европы 19 июля, 12:26 Пеп Гвардиола с кубком Лиги чемпионов (Фото:AP/Francisco Seco)

Виталий Кварцяный, который ранее тренировал луцкую Волынь, высказался относительно победы Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

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По словам Кварцяного, с составом «горожан» любой украинский тренер сможет выиграть Лиги чемпионов. Также специалист посоветовал Гвардиоле попробовать триумфовать в ЛЧ с украинским клубом.

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«Гвардиола в Манчестер Сити никак не мог выиграть Лигу чемпионов, пока ему за 150 миллионов не купили Холанда и Грилиша за 100 млн. Любой украинский тренер мог добиться такого результата с такими вливаниями. Пусть Гвардиола попробует с Колосом выиграть Лигу чемпионов», — сказал Кварцяный в интервью FanDay.

Напомним, что Манчестер Сити стал победителем Лиги чемпионов 2022/23, одолев в финале Интер благодаря голу Родри.

Ранее Кварцяный составил рейтинг лучших украинских футболистов, не включив туда Михаила Мудрика.