«Родился возле ангела». Легендарный тренер назвал украинского футболиста, которого считает поцелованным Богом

20 июля, 12:18
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Виталий Кварцяный (Фото:Football.ua)

Виталий Кварцяный (Фото:Football.ua)

Бывший тренер Волыни Виталий Кварцяный поделился мыслями относительно игрока сборной Украины и лондонского Арсенала Александра Зинченко. Также недавно специалист расхвалил Виктора Цыганкова.

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В интервью Fanday Кварцяный сказал, что считает Зинченко очень хорошим футболистом и видит в нем невероятную харизму и фарт.

«Зинченко — очень хороший футболист, исключение из правил. Он родился у ангела, и бог принял его за своего сына.

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Кроме мастерства, Зинченко имеет харизму и фарт, что тоже очень важно. Видно, что он порядочный, интеллектуальный и открытый парень. Такой футболист будет играть в любой команде", — сказал Кварцяный.

Зинченко перешел в стан Арсенала летом прошлого года. За 27 матчей в АПЛ за лондонцев Александр забил один гол и отдал две голевые передачи.

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Также Зинченко заявил, что готов пойти защищать Украину от российских захватчиков, когда придет время.

Ранее Виталий Кварцяный обесценил победу Пепа Гвардиолы с Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Кварцяный Александр Зинченко

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