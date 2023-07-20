«Родился возле ангела». Легендарный тренер назвал украинского футболиста, которого считает поцелованным Богом 20 июля, 12:18 Виталий Кварцяный (Фото:Football.ua)

Бывший тренер Волыни Виталий Кварцяный поделился мыслями относительно игрока сборной Украины и лондонского Арсенала Александра Зинченко. Также недавно специалист расхвалил Виктора Цыганкова.

В интервью Fanday Кварцяный сказал, что считает Зинченко очень хорошим футболистом и видит в нем невероятную харизму и фарт.

«Зинченко — очень хороший футболист, исключение из правил. Он родился у ангела, и бог принял его за своего сына.

Видео дня

Кроме мастерства, Зинченко имеет харизму и фарт, что тоже очень важно. Видно, что он порядочный, интеллектуальный и открытый парень. Такой футболист будет играть в любой команде", — сказал Кварцяный.

Зинченко перешел в стан Арсенала летом прошлого года. За 27 матчей в АПЛ за лондонцев Александр забил один гол и отдал две голевые передачи.

Также Зинченко заявил, что готов пойти защищать Украину от российских захватчиков, когда придет время.

Ранее Виталий Кварцяный обесценил победу Пепа Гвардиолы с Манчестер Сити в Лиге чемпионов.