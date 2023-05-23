Мудрик вне списка. Легендарный украинский тренер составил рейтинг лучших украинских футболистов 23 мая, 18:13 Виталий Кварцяный (Фото:Фото: Football.ua)

Бывший тренер Волыни, а ныне представитель Ассоциации футбола Волынской области Виталий Кварцяный, назвал игроков, которых считает лучшими футболистами с украинским паспортам прямо сейчас.

На вершине расположился нападающий Днепра-1 Артем Довбик, который забил в текущем сезоне 24 гола и уже этим летом может сменить клуб. Замыкает список Ярмоленко.

«На первом месте, безусловно, Довбик, на второе место с авансом поставлю Бондаренко, третье отдам Забарному, четвертое — Миколенко, пятое поделят Цыганков и Зинченко. Ну и не могу не отметить Ярмоленко, ветерана поставлю на шестое», — сказал Кварцяный Fanday.

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Интересно, что Михаил Мудрик, который перешел в лондонский Челси за 100 миллионов евро, не попал в рейтинг украинского тренера.

Ранее сообщалось, что Илья Забарный удивил Борнмут своим выступлением против Манчестер Юнайтед. А Александр Зинченко вошел в список лучших футболистов АПЛ по версии всемирного издания.