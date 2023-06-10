«Счастлив работать с Ребровым». Защитник сборной Украины впечатлен работой нового тренерского штаба 10 июня, 09:51 Миколенко (Фото:УАФ)

Виталий Миколенко, которого вызвали в национальную команду страны на ближайшие матчи отбора Евро-2024, поделился своими ощущениями после приезда в сборную.

По его словам, он наслаждается каждым мгновением пребывания в команде.

«Впечатления положительные, как всегда. Каждый момент, каждую минуту наслаждаюсь быть в сборной. Новый тренер, новые правила, новая тактика. Стараемся понять с первой минуты.

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Сборная — это сборная, а клуб — это клуб. Не имеет значения, какие успехи или проблемы в клубе. Я приезжаю сюда и наслаждаюсь каждым моментом".

Миколенко отметил, что некоторое время работал с Сергеем Ребровым в киевском Динамо и счастлив, что тот возглавил сборную.

«Я немножко работал в Динамо с Сергеем Станиславовичем. Приятно снова поработать. Счастлив, что у нас такой тренерский штаб, который понимает, как мы должны играть и рассказывает нам об этом.

Главное — представлять свою страну. Как сказал главный тренер, показывать дух, страсть в каждом матче, потому что это сборная Украины. Все ребята прекрасно понимают, что это сборная. Здесь без страсти никто не приезжает", — сказал Миколенко, сообщает УАФ.

Напомним, что сборная Украины 12 июня сыграет товарищеский матч против Германии. А поединки отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты состоятся 16 и 19 июня соответственно.

Отметим, что Сергей Ребров, который недавно возглавил сборную Украины, уже провел первую тренировку с командой.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Украины недоволен своей результативностью в чемпионате.