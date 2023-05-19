«Я заплакал»: Звезда сборной Украины испугался перехода в клуб из Англии 19 мая, 23:47 Виталий Миколенко (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Защитник национальной команды Виталий Миколенко с тревогой пережил свой трансфер в Эвертон.

Украинский футболист рассказал, что его переход в английский клуб произошел очень быстро.

«Это случилось все очень быстро. Когда впервые разговаривал с президентом или генеральным директором Эвертона и узнал, что нужно будет ехать подписывать контракт — я заплакал. Потому что мне было страшно».

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Миколенко признался, что не общался с командой по поводу своего перехода.

«Я не разговаривал с партнерами, потому что был отпуск. Я не успел поговорить. Только приехал перед войной и попрощался с командой нормально, но перед переходом ни с кем не разговаривал», — рассказал Миколенко в комментарии Setanta Sports.

Напомним, Миколенко перебрался в Эвертон в январе 2022 года. Стороны заключили соглашение до лета 2026 года.

В текущем сезоне украинец провел 35 матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

В турнирной таблице АПЛ «ириски» идут на 17 месте, имея 32 очка за два тура до конца чемпионата. Свой следующий поединок Эвертон проведет в субботу, 20 мая, против Вулверхэмптона. Начало встречи в 17:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Украины может вернуться в Динамо Киев.