«Я заплакал»: Звезда сборной Украины испугался перехода в клуб из Англии
Виталий Миколенко (Фото:Reuters/Andrew Boyers)
Защитник национальной команды Виталий Миколенко с тревогой пережил свой трансфер в Эвертон.
Украинский футболист рассказал, что его переход в английский клуб произошел очень быстро.
«Это случилось все очень быстро. Когда впервые разговаривал с президентом или генеральным директором Эвертона и узнал, что нужно будет ехать подписывать контракт — я заплакал. Потому что мне было страшно».
Миколенко признался, что не общался с командой по поводу своего перехода.
«Я не разговаривал с партнерами, потому что был отпуск. Я не успел поговорить. Только приехал перед войной и попрощался с командой нормально, но перед переходом ни с кем не разговаривал», — рассказал Миколенко в комментарии Setanta Sports.
Напомним, Миколенко перебрался в Эвертон в январе 2022 года. Стороны заключили соглашение до лета 2026 года.
В текущем сезоне украинец провел 35 матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
В турнирной таблице АПЛ «ириски» идут на 17 месте, имея 32 очка за два тура до конца чемпионата. Свой следующий поединок Эвертон проведет в субботу, 20 мая, против Вулверхэмптона. Начало встречи в 17:00 по Киеву.
Ранее сообщалось, что капитан сборной Украины может вернуться в Динамо Киев.