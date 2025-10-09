«Я бы его вызвал». Миколенко назвал футболиста, которого не хватает сборной Украины

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, какой игрок из прошлого мог бы помочь нынешней национальной команде.

Футболист Эвертона выбрал натурализованного бразильца Марлоса, который уже завершил карьеру.

«Кого бы вернул в сборную? Марлоса, мне нравилось с ним играть. Он очень качественный игрок, я бы его вызвал.

Я не могу называть Ярмоленко, Сидорчука, Степаненко, потому что их еще могут вызвать на следующие сборы. Поэтому, если их не брать, и Кривцова, Пятова, тогда взял бы Марлоса", — сказал Миколенко в интервью ВЗБІРНА.

Напомним, Марлос выступал в Украине за харьковский Металлист и донецкий Шахтер.

В 2017 году вингер получил украинское гражданство и дебютировал за сборную. В целом отыграл за сине-желтых 27 матчей и забил один гол.

Мы писали, что Миколенко обратился к болельщикам сборной Украины перед играми отбора на ЧМ-2026.