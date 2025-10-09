«Я бы его вызвал». Миколенко назвал футболиста, которого не хватает сборной Украины

9 октября, 17:23
Виталий Миколенко (Фото: УАФ)

Виталий Миколенко (Фото: УАФ)

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, какой игрок из прошлого мог бы помочь нынешней национальной команде.

Футболист Эвертона выбрал натурализованного бразильца Марлоса, который уже завершил карьеру.

«Кого бы вернул в сборную? Марлоса, мне нравилось с ним играть. Он очень качественный игрок, я бы его вызвал.

Я не могу называть Ярмоленко, Сидорчука, Степаненко, потому что их еще могут вызвать на следующие сборы. Поэтому, если их не брать, и Кривцова, Пятова, тогда взял бы Марлоса", — сказал Миколенко в интервью ВЗБІРНА.

Напомним, Марлос выступал в Украине за харьковский Металлист и донецкий Шахтер.

В 2017 году вингер получил украинское гражданство и дебютировал за сборную. В целом отыграл за сине-желтых 27 матчей и забил один гол.

Мы писали, что Миколенко обратился к болельщикам сборной Украины перед играми отбора на ЧМ-2026.

