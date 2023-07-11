«В Англии ценят, когда мы проигрываем». Украинский защитник Эвертона недоволен менталитетом украинских болельщиков 11 июля, 16:37 Виталий Миколенко (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Виталий Миколенко, который не поехал с Эвертоном на сборы, признался, что в английской Премьер-лиге получает меньше хейта, чем получал в УПЛ.

В интервью SportArena Миколенко рассказал, что когда показывал плохую игру за Динамо или сборную Украины, то получал много критики в личные сообщения в Instagram. Но в Эвертоне люди все воспринимаются по-другому.

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«Знаете, как у нас, когда сыграешь плохую игру за Динамо или сборную Украины, у тебя в директе сто плохих сообщений. В Англии я такого не замечал. Да, были плохие сообщения и комментарии, но, не знаю — или я уже легче стал это переносить, или перестал обращать внимание.

У них есть такое, что или очень любят, или очень не любят. Но у меня, слава Богу, такого не было.

Сейчас я не очень смотрю именно футбольные украинские СМИ, потому что многое вырвано из контекста. «Написали комментарии о Миколенко, Мудрике или Зинченко после игры», «Убили игрока, как он оправится после этого?» — в Англии такого нет, что «убивают» очень сильно прям все.

Начали писать, что мы вылетаем, но одна женщина написала: «Не переживай, спасибо, что ты после игры пошел похлопал трибунам. Для меня это было ценно, потому что мы остались до конца матча, а ты один из немногих, кто подошел и просто похлопал».

«Люди ценят, когда мы плохо сыграли и проиграли, но я даю людям уважение, а люди меня благодарят», — сказал Миколенко.

Отметим, что Миколенко из-за травмы пропустил конец сезона в АПЛ, однако повреждение не помешало футболисту сыграть за сборную Украины в матчах отбора к Евро-2024.

В прошлом сезоне Виталий провел 35 матчей за Эвертон, в которых получил четыре желтые карточки. Также футболист получил новый ценник.

Ранее Миколенко с партнерами презентовал новую форму Эвертона с добавлением стильных узоров.