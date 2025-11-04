Проспер забил три гола в октябре (Фото: ЛНЗ Черкассы)

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Лучшим наставником октября в украинской Премьер-лиге признан главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев. В голосовании он опередил Руслана Ротаня (Полесье), Сергея Нагорняка (Эпицентр) и Александра Шовковского (Динамо).

Реклама

Под руководством Пономарева черкасский клуб в октябре обыграл Шахтер (4:1), Колос (1:0) и Металлист 1925 (1:0).

Лучшим футболистом месяца стал нигерийский вингер ЛНЗ Проспер Обах, который забивал в каждом из трех октябрьских матчей. Он обошел Владислава Великана, Глейкера Мендосу, Виталия Буяльского, Валентина Гороха, Хоакина Сифуэнтеса, Александра Сапутина и Николая Миронюка.

Фото: УПЛ

ЛНЗ набрал 20 очков после 11 туров и идет на третьем месте.

Ранее сообщалось, что Динамо проиграло Шахтеру (1:3) в 11 туре УПЛ.