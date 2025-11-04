В УПЛ назвали лучшего тренера и игрока октября — оба из одной команды

4 ноября, 17:18
Поделиться:
Проспер забил три гола в октябре (Фото: ЛНЗ Черкассы)

Проспер забил три гола в октябре (Фото: ЛНЗ Черкассы)

Украинская Премьер-лига (УПЛ) подвела итоги октября, назвав лучшего тренера и футболиста.

Читайте также:
«Поддержка должна быть силой, а не бременем». Серебряный призер УПЛ обратился к своим болельщикам после санкций КДК

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Лучшим наставником октября в украинской Премьер-лиге признан главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев. В голосовании он опередил Руслана Ротаня (Полесье), Сергея Нагорняка (Эпицентр) и Александра Шовковского (Динамо).

Реклама

Под руководством Пономарева черкасский клуб в октябре обыграл Шахтер (4:1), Колос (1:0) и Металлист 1925 (1:0).

Лучшим футболистом месяца стал нигерийский вингер ЛНЗ Проспер Обах, который забивал в каждом из трех октябрьских матчей. Он обошел Владислава Великана, Глейкера Мендосу, Виталия Буяльского, Валентина Гороха, Хоакина Сифуэнтеса, Александра Сапутина и Николая Миронюка.

УПЛ
Фото: УПЛ

ЛНЗ набрал 20 очков после 11 туров и идет на третьем месте.

Ранее сообщалось, что Динамо проиграло Шахтеру (1:3) в 11 туре УПЛ.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Премьер-лига Украины Футбол ЛНЗ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies