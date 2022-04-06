Влада Седан — к гражданам РФ: Все, что могу сказать по-русски, чтобы меня услышало как можно больше россиян — идите на*уй 6 апреля, 17:34 Цей матеріал також доступний українською Влада Седан считает, что обращаться к россиянам нет смысла (Фото:Власть Седана via Instagram)

Влада Седан, жена футболиста Манчестер Сити и сборной Украины Александра Зинченко, заявила, что после стольких дней войны бесполезно что-либо объяснять россиянам.

Во время интервью на YouTube-канале Денисов Time Влада отказалась общаться на русском, поскольку это не помогает донести правду до граждан РФ.

«Все, что я могу сказать на этом языке, чтобы меня услышало как можно больше россиян — идите на*уй. Извиняться за эти слова я не буду. Это все.

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Теперь я хочу перейти на украинский язык. Я считаю, Александр Анатольевич, что после стольких дней войны продолжать стучаться к русскому народу — нет никакого смысла. Лучше подойду и трижды головой о стену ударюсь, пользы получу больше. Как минимум, кровоток в голове улучшится.

К сожалению, там не к кому стучаться. Может перед ними на колени встать? Делать этого не буду, дальше буду общаться на украинском языке", — сказала Влада.

Жена Зинченко добавила, что ей не стыдно за нецензурную лексику в адрес россиян, поскольку ее родители и муж понимают ситуацию, а для дочери она найдет объяснение.

«Дочка моя, которая когда-нибудь вырастет и увидит это видео и спросит, почему я не подбирала слова и была такой эмоциональной, то покажу ей фотографии из Ирпеня, Бучи и всех других горячих точек Украины. Покажу, что совершила эта нечисть с нашим народом. Думаю, у нее тоже не будет вопросов, почему ее мама в свое время не подбирала слова», — подытожила Седан.

Сообщалось, что в первые дни войны Александр Зинченко обратился к российским футболистам, назвав их молчание преступлением.

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