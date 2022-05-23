«Эмоции не передать словами». Влада Седан показала, как они отпраздновали победу Зинченко в чемпионате Англии — фото 23 мая, 09:55 Цей матеріал також доступний українською Влада Седан (Фото:Влада Седана via Instagram)

Влада Седан, жена украинского полузащитника Манчестер Сити Александра Зинченко, показала, как они отпраздновали победу команды мужа в чемпионате Англии.

Избранница 25-летнего футболиста опубликовала в сторис Instagram фото, на котором хавбек, обмотанный флагом родной страны, держал на руках дочь Еву. Влада в это время вытирала слезы на своих глазах.

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«Эмоции, которые не передать словами», — говорится в комментарии к снимку.

Фото: Влада Седан via Instagram

Для Зинченко это четвертый триумф с Манчестер Сити в чемпионате Англии. До этого украинец побеждал в турнире с «горожанами» в сезонах 2017/18, 2018/19, 2020/21.

Всего в этом сезоне украинский футболист сыграл в чемпионате Англии 15 матчей, в которых отличился четырьмя голевыми передачами.

Сообщалось, что Зинченко расплакался, давая интервью после победы Манчестер Сити в чемпионате Англии.

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