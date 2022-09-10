«Вы действительно этого хотите?» Влада Седан обратилась к Боснии и Герцеговине, которая согласилась сыграть товарищеский матч с Россией 10 сентября, 12:17 Влада Седан (Фото:Влада Седан via Instagram)

Жена полузащитника сборной Украины по футболу Александра Зинченко Влада Седан отреагировала на новость о проведении товарищеского матча между национальными командами Боснии и Герцеговины и России.



Избранница 25-летнего хавбека обратилась к балканской стране в сторис Instagram.

Влада опубликовала фото, на котором показала разрушенные российской армией украинские города и горе людей.

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В комментарии к снимку Седан написала: «Босния и Герцеговина, вы действительно хотите сыграть с национальной командой страны-террориста?»

Фото: Влада Седан via Instagram

Сообщалось, что федерация футбола Боснии и Герцеговины приняла предложение России сыграть товарищеский матч. Поединок запланирован на 19 ноября 2022 г. в Санкт-Петербурге.

После этого лидер сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич подверг критике решение федерации согласиться на матч с россиянами.

Также несколько ключевых футболистов сборной Боснии и Герцеговины приняли решение не ехать в Санкт-Петербург на товарищеский матч с Россией.

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