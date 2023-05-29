«Забила больше, чем Мудрик». Влада Седан показала «гол» дочери за Арсенал — видео
Зинченко с дочкой празднуют серебряные награды Арсенала (Фото:Влада Седан via Instagram)
Украинский футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко вместе с женой Владой Седан и дочерью Евой отпраздновали завершение сезона в английской Премьер-лиге.
Влада опубликовала в своем аккаунте в Instagram видео как Зинченко и Ева в форме Арсенала развлекаются на домашнем стадионе «канониров», а дочь футболиста забила мяч в ворота, вызвав овации болельщиков.
«Спасибо за вашу любовь, „канониры“», — подписала публикацию Седан.
«Забила в АПЛ больше, чем Мудрик», — пошутил в комментариях один из подписчиков.
Лондонский Арсенал завершил сезон английской Премьер-лиги на втором месте, проиграв чемпионство Манчестер Сити.
Ранее сообщалось, что Влада Седан и Александр Зинченко ждут второго ребенка.