«Забила больше, чем Мудрик». Влада Седан показала «гол» дочери за Арсенал — видео

29 мая, 12:13
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Зинченко с дочкой празднуют серебряные награды Арсенала (Фото:Влада Седан via Instagram)

Зинченко с дочкой празднуют серебряные награды Арсенала (Фото:Влада Седан via Instagram)

Украинский футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко вместе с женой Владой Седан и дочерью Евой отпраздновали завершение сезона в английской Премьер-лиге.

Влада опубликовала в своем аккаунте в Instagram видео как Зинченко и Ева в форме Арсенала развлекаются на домашнем стадионе «канониров», а дочь футболиста забила мяч в ворота, вызвав овации болельщиков.

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«Спасибо за вашу любовь, „канониры“», — подписала публикацию Седан.

«Забила в АПЛ больше, чем Мудрик», — пошутил в комментариях один из подписчиков.

Лондонский Арсенал завершил сезон английской Премьер-лиги на втором месте, проиграв чемпионство Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Влада Седан и Александр Зинченко ждут второго ребенка.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Александр Зинченко Влада Седан

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