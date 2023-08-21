Особенный кадр: жена Зинченко показала неопубликованное фото со своей беременностью

21 августа, 19:50
Поделиться:
Александр и Влада (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Александр и Влада (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Защитник сборной Украины и Арсенала Александр Зинченко провел совместный отдых с женой Владой.

Девушка в Instagram опубликовала пост, в котором показала фотографию с украинским игроком.

Читайте также:
Игровой вечер. Возлюбленная Лунина поделилась милой фотографией с украинцем и сыном

Снимок был сделан во время второй беременности Влады.

«Момент. Фото вдвоем такая редкость», — написала Зинченко.

Видео дня

Читайте также:
Милота дня. Семья Зинченко устроила первую фотоссесию с новорожденной дочерью

Напомним, Зинченко во второй раз стал отцом и показал трогательные фото.

Ранее жена украинского футболиста показала первую встречу своих дочерей.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Александр Зинченко Влада Седан

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X