Особенный кадр: жена Зинченко показала неопубликованное фото со своей беременностью
Александр и Влада (Фото:Александр Зинченко via Instagram)
Защитник сборной Украины и Арсенала Александр Зинченко провел совместный отдых с женой Владой.
Девушка в Instagram опубликовала пост, в котором показала фотографию с украинским игроком.
Снимок был сделан во время второй беременности Влады.
«Момент. Фото вдвоем такая редкость», — написала Зинченко.
Напомним, Зинченко во второй раз стал отцом и показал трогательные фото.
Ранее жена украинского футболиста показала первую встречу своих дочерей.