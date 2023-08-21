Особенный кадр: жена Зинченко показала неопубликованное фото со своей беременностью 21 августа, 19:50 Александр и Влада (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Защитник сборной Украины и Арсенала Александр Зинченко провел совместный отдых с женой Владой.

Девушка в Instagram опубликовала пост, в котором показала фотографию с украинским игроком.

Снимок был сделан во время второй беременности Влады.

«Момент. Фото вдвоем такая редкость», — написала Зинченко.

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Напомним, Зинченко во второй раз стал отцом и показал трогательные фото.

Ранее жена украинского футболиста показала первую встречу своих дочерей.