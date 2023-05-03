«Мой маленький канонир». Влада Седан показала милые фото с дочерью в форме Арсенала
Зинченко и Седан поженились в 2020 году (Фото:Власть Седан vai Instagram)
Влада Седан, жена украинского футболиста лондонского Арсенала Александра Зинченко, показали, как с дочерью Евой поддерживает своего мужа и клуб.
Седан опубликовала несколько фото в Instagram, где она и дочь в форме Арсенала позируют возле домашнего стадиона лондонского клуба Эмирейтс.
«Мой маленький канонир», — подписала фото Седан.
Ранее Седан и Зинченко устроили семейную фотосессию в одинаковых вышиванках с золотистыми колосками от Юлии Магдич.