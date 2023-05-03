«Мой маленький канонир». Влада Седан показала милые фото с дочерью в форме Арсенала 3 мая, 12:50 Зинченко и Седан поженились в 2020 году (Фото:Власть Седан vai Instagram)

Влада Седан, жена украинского футболиста лондонского Арсенала Александра Зинченко, показали, как с дочерью Евой поддерживает своего мужа и клуб.

Седан опубликовала несколько фото в Instagram, где она и дочь в форме Арсенала позируют возле домашнего стадиона лондонского клуба Эмирейтс.

«Мой маленький канонир», — подписала фото Седан.

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Ранее Седан и Зинченко устроили семейную фотосессию в одинаковых вышиванках с золотистыми колосками от Юлии Магдич.

