«Мой маленький канонир». Влада Седан показала милые фото с дочерью в форме Арсенала

3 мая, 12:50
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Зинченко и Седан поженились в 2020 году (Фото:Власть Седан vai Instagram)

Зинченко и Седан поженились в 2020 году (Фото:Власть Седан vai Instagram)

Влада Седан, жена украинского футболиста лондонского Арсенала Александра Зинченко, показали, как с дочерью Евой поддерживает своего мужа и клуб.

Седан опубликовала несколько фото в Instagram, где она и дочь в форме Арсенала позируют возле домашнего стадиона лондонского клуба Эмирейтс.

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«Мой маленький канонир», — подписала фото Седан.

Видео дня

Ранее Седан и Зинченко устроили семейную фотосессию в одинаковых вышиванках с золотистыми колосками от Юлии Магдич.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Влада Седан

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