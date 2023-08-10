«Самый сокровенный момент моей жизни». Жена Зинченко показала первую встречу своих дочерей — фото

10 августа, 18:52
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Зинченко во второй раз стал отцом (Фото:Влада Седан via Instagram)

Зинченко во второй раз стал отцом (Фото:Влада Седан via Instagram)

Влада Седан, жена футболиста лондонского Арсенала Александра Зинченко, которая недавно родила второго ребенка, поделилась с подписчиками новыми фотографиями.

Седан опубликовала пост в Instagram, в котором описала свои эмоции после первой встречи дочерей, добавив совместное фото.

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«Это однозначно самый сокровенный момент моей жизни. Первая встреча дочерей. Момент, который навсегда останется в памяти», — написала Влада.

Видео дня

Ранее семья Зинченко устроила фотосессию с новорожденной дочкой.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Влада Седан

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