«Самый сокровенный момент моей жизни». Жена Зинченко показала первую встречу своих дочерей — фото 10 августа, 18:52 Зинченко во второй раз стал отцом (Фото:Влада Седан via Instagram)

Влада Седан, жена футболиста лондонского Арсенала Александра Зинченко, которая недавно родила второго ребенка, поделилась с подписчиками новыми фотографиями.

Седан опубликовала пост в Instagram, в котором описала свои эмоции после первой встречи дочерей, добавив совместное фото.

«Это однозначно самый сокровенный момент моей жизни. Первая встреча дочерей. Момент, который навсегда останется в памяти», — написала Влада.

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Ранее семья Зинченко устроила фотосессию с новорожденной дочкой.