«Вы всегда будете в моем сердце». Влада Седан показала эмоциональную речь Зинченко в Манчестер Сити перед переходом в Арсенал — видео 29 июля, 17:00 Зинченко отметил особую роль Гвардиолы в его карьере (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Жена новичка лондонского Арсенала Александр Зинченко Влада Седан показала прощальную речь футболиста перед уходом из Манчестер Сити.

Седан опубликовала новое видео на своем одноименном YouTube-канале, в котором показала, как Зинченко готовился к переезду из Манчестер в Лондон и его последние дни в качестве игрока «горожан».

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В частности, Седан показала трогательную речь Зинченко перед футболистами и тренерами Манчестер Сити.

В своей речи украинец едва сдерживал слезы и особо отметил большую роль в своей карьере наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас, Мистер, и ваш фантастический штаб за такую прекрасную возможность быть маленькой частью такого невероятного клуба. Я даже и мечтать не мог, что однажды стану игроком Манчестер Сити, а моим тренером будет Пеп Гвардиола. Это было невозможно даже представить. Это огромная привилегия», — сказал Зинченко.

Также Александр поблагодарил персонал клуба и игроков, пожелав им успехов в будущем.

«Вы всегда будете в моем сердце. Извините, я не могу сдержать слез, потому что это идет изнутри. Я не был готов к этому дню. Но это жизнь, и она продолжается. Хочу еще раз подчеркнуть, что благодарен всем за то, что вы сделали для меня и для моей семьи за все это невероятное время. Спасибо вам большое», — подытожил украинский футболист.

Зинченко стал игроком Арсенала 22 июля, подписав с Арсеналом четырехлетний контракт.

Украинец уже успел дебютировать за Арсенал в товарищеском матче против Челси, в котором «канониры» одержали разгромную победу со счетом 4:0.



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