«Ты каждый день воспитываешь нас с папой». Влада Седан трогательно поздравила дочь с первым днем рождения — фото

4 августа, 11:57
Александр Зинченко с дочерью Евой и женой Владой (Фото:Влада Седан via Instagram)

Александр Зинченко с дочерью Евой и женой Владой (Фото:Влада Седан via Instagram)

Жена полузащитника сборной Украины по футболу Александра Зинченко Влада Седан трогательно поздравила дочь Еву с ее первым днем рождения.

Избранница 25-летнего хавбека опубликовала в Instagram несколько фото именинницы.

В комментарии к снимкам Влада поделилась трогательным поздравительным сообщением.

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«Тебе только год, но ты уже каждый день так воспитываешь нас с папой, учишь чему-то новому и побуждаешь становиться лучше. Спасибо, дочка, что подарила нам совершенно новую жизнь, полную заботой, любовью и настоящим счастьем.

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Сейчас ты делаешь свои первые шаги в жизни, падаешь раз по 100 в день, а мы с папой ловим тебя и держим за руку… и так будет всегда, в течение всей жизни мы с папой тебя подстрахуем. Так что шагай уверенно!" - написала Седан.

Ранее Влада трогательно попрощалась с Манчестер Сити после трансфера мужа в лондонский Арсенал.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол День рождения Александр Зинченко Фото Влада Седан

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