«Лучший город на земле». Жена Зинченко приехала в Украину и прогулялась в патриотическом луке — фото
Влада Седан (Фото:Влада Седан via Instagram)
Влада Седан, жена футболиста лондонского Арсенала Александра Зинченко, посетила Украину.
Седан опубликовала фото в своем аккаунте в Instagram с прогулки по Киеву.
Жена футболиста выразила восхищение столицей и прогулялась в патриотическом образе, надев желтое платье и синие босоножки.
«Даже дышится иначе. Самый лучший город на земле. Сильный, несокрушимый, непокоренный», — написала Влада.
Ранее Влада Седан поделилась яркими фотографиями из экзотического путешествия.