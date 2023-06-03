«Лучший город на земле». Жена Зинченко приехала в Украину и прогулялась в патриотическом луке — фото 3 июня, 14:50 Влада Седан (Фото:Влада Седан via Instagram)

Влада Седан, жена футболиста лондонского Арсенала Александра Зинченко, посетила Украину.

Седан опубликовала фото в своем аккаунте в Instagram с прогулки по Киеву.

Жена футболиста выразила восхищение столицей и прогулялась в патриотическом образе, надев желтое платье и синие босоножки.

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«Даже дышится иначе. Самый лучший город на земле. Сильный, несокрушимый, непокоренный», — написала Влада.

Ранее Влада Седан поделилась яркими фотографиями из экзотического путешествия.