«Непревзойденная». Влада Седан прогулялась по Лондону — фото 29 октября, 18:45 Влада Седан (Фото:Влада Седан via Instagram)

Жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко Влада Седан прогулялась по Лондону.



Фото с прогулки избранница 25-летнего полузащитника поделилась в Instagram.

На снимках Влада позировала на камеру в стильной рубашке и джинсах, держа в руках сумочку.

Одна из пользовательниц соцсети отреагировала на пост Влады одним словом: «Непревзойденная».

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Ранее Седан прогулялась по одному из самых дорогих районов мира с Зинченко и дочерью.

Также сообщалось, что Влада поделилась фото с прогулки с дочкой по Лондону.