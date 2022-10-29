«Непревзойденная». Влада Седан прогулялась по Лондону — фото

29 октября, 18:45
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Влада Седан (Фото:Влада Седан via Instagram)

Влада Седан (Фото:Влада Седан via Instagram)

Жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко Влада Седан прогулялась по Лондону.

Фото с прогулки избранница 25-летнего полузащитника поделилась в Instagram.

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На снимках Влада позировала на камеру в стильной рубашке и джинсах, держа в руках сумочку.

Одна из пользовательниц соцсети отреагировала на пост Влады одним словом: «Непревзойденная».

Видео дня

Ранее Седан прогулялась по одному из самых дорогих районов мира с Зинченко и дочерью.

Также сообщалось, что Влада поделилась фото с прогулки с дочкой по Лондону.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Лондон Александр Зинченко Фото Влада Седан

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