«Непревзойденная». Влада Седан прогулялась по Лондону — фото
Влада Седан (Фото:Влада Седан via Instagram)
Жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко Влада Седан прогулялась по Лондону.
Фото с прогулки избранница 25-летнего полузащитника поделилась в Instagram.
На снимках Влада позировала на камеру в стильной рубашке и джинсах, держа в руках сумочку.
Одна из пользовательниц соцсети отреагировала на пост Влады одним словом: «Непревзойденная».
Ранее Седан прогулялась по одному из самых дорогих районов мира с Зинченко и дочерью.
Также сообщалось, что Влада поделилась фото с прогулки с дочкой по Лондону.