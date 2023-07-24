Жена Зинченко показала милые фотографии в ожидании рождения второго ребенка

24 июля, 17:39
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Александр и Влада ждут второго ребенка (Фото:Влада Седан via Instagram)

Александр и Влада ждут второго ребенка (Фото:Влада Седан via Instagram)

Возлюбленная украинского футболиста Александра Зинченко Влада Седан порадовали поклонников новыми фотографиями.

Девушка в Instagram опубликовала серию фотографий, на которых она вместе с дочерью.

Влада со своим ребенком были одеты в классические платья.

instagram.com/v.lada_sedan
Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Во время фотоссесии также были привлечены козы.

Видео дня

instagram.com/v.lada_sedan
Фото: instagram.com/v.lada_sedan
instagram.com/v.lada_sedan
Фото: instagram.com/v.lada_sedan
instagram.com/v.lada_sedan
Фото: instagram.com/v.lada_sedan
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Отметим, что Влада и Александр в ожидании рождения второго ребенка.

Ранее сообщалось, что жена Цыганкова показала милые фото с сыном на отдыхе.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Александр Зинченко

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