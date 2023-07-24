Жена Зинченко показала милые фотографии в ожидании рождения второго ребенка
Александр и Влада ждут второго ребенка (Фото:Влада Седан via Instagram)
Возлюбленная украинского футболиста Александра Зинченко Влада Седан порадовали поклонников новыми фотографиями.
Девушка в Instagram опубликовала серию фотографий, на которых она вместе с дочерью.
Влада со своим ребенком были одеты в классические платья.
Во время фотоссесии также были привлечены козы.
Отметим, что Влада и Александр в ожидании рождения второго ребенка.
Ранее сообщалось, что жена Цыганкова показала милые фото с сыном на отдыхе.