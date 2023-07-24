Жена Зинченко показала милые фотографии в ожидании рождения второго ребенка 24 июля, 17:39 Александр и Влада ждут второго ребенка (Фото:Влада Седан via Instagram)

Возлюбленная украинского футболиста Александра Зинченко Влада Седан порадовали поклонников новыми фотографиями.

Девушка в Instagram опубликовала серию фотографий, на которых она вместе с дочерью.

Влада со своим ребенком были одеты в классические платья.

Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Во время фотоссесии также были привлечены козы.

Видео дня

Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Отметим, что Влада и Александр в ожидании рождения второго ребенка.

Ранее сообщалось, что жена Цыганкова показала милые фото с сыном на отдыхе.