«Одно из самых удивительных мест». Влада Седан поделилась яркими фотографиями из экзотического путешествия 26 мая, 13:03 Влада Седан впечатлена Исландией (Фото:Влада Седан via Instagram)

Влада Седан, жена украинского футболиста лондонского Арсенала Александра Зинченко, совершила путешествие в Исландию.

Седан выразила свое восхищение островом посреди Атлантического океана и поделилась в своем аккаунте в Instagram кадрами на фоне красивых пейзажей.

«Одно из самых удивительных мест, где я когда-либо была», — подписала фото Влада.

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Ранее сообщалось, что Влада Седан и Александр Зинченко ждут второго ребенка.