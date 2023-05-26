«Одно из самых удивительных мест». Влада Седан поделилась яркими фотографиями из экзотического путешествия

26 мая, 13:03
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Влада Седан впечатлена Исландией (Фото:Влада Седан via Instagram)

Влада Седан впечатлена Исландией (Фото:Влада Седан via Instagram)

Влада Седан, жена украинского футболиста лондонского Арсенала Александра Зинченко, совершила путешествие в Исландию.

Седан выразила свое восхищение островом посреди Атлантического океана и поделилась в своем аккаунте в Instagram кадрами на фоне красивых пейзажей.

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«Одно из самых удивительных мест, где я когда-либо была», — подписала фото Влада.

Видео дня

https://www.instagram.com/v.lada_sedan/

Ранее сообщалось, что Влада Седан и Александр Зинченко ждут второго ребенка.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Путешествие Исландия Александр Зинченко Влада Седан

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