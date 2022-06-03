«Какая очаровательная». Влада Седан в патриотичном образе вернулась к работе на ТВ — фото 3 июня, 09:50 Цей матеріал також доступний українською Влада Седан (Фото:Влада Седан via Instagram)

Жена полузащитника сборной Украины по футболу Александра Зинченко журналистка Влада Седан вернулась к работе на ТВ.



Избранница 25-летнего хавбека опубликовала в Instagram фото, сделанное во время ее работы на матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022, в котором «сине-желтые» противостояли национальной команде Шотландии.

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На снимке Влада предстала в патриотичном наряде — желтом платье с синими цветами на нем и веночке в цветах национального флага.

«Какая же вы очаровательная», — отреагировал на кадр один из пользователей соцсети.

Свадьба Зинченко и Седан состоялась 24 августа 2020 года в Киеве. 1 августа 2021 года Влада родила дочь. Звездная пара назвала девочку Евой.

Ранее Седан показала, как они отпраздновали победу Зинченко в чемпионате Англии.

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