«Какая очаровательная». Влада Седан в патриотичном образе вернулась к работе на ТВ — фото

3 июня, 09:50
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Влада Седан (Фото:Влада Седан via Instagram)

Влада Седан (Фото:Влада Седан via Instagram)

Жена полузащитника сборной Украины по футболу Александра Зинченко журналистка Влада Седан вернулась к работе на ТВ.

Избранница 25-летнего хавбека опубликовала в Instagram фото, сделанное во время ее работы на матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022, в котором «сине-желтые» противостояли национальной команде Шотландии.

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На снимке Влада предстала в патриотичном наряде — желтом платье с синими цветами на нем и веночке в цветах национального флага.

«Какая же вы очаровательная», — отреагировал на кадр один из пользователей соцсети.

Свадьба Зинченко и Седан состоялась 24 августа 2020 года в Киеве. 1 августа 2021 года Влада родила дочь. Звездная пара назвала девочку Евой.

Ранее Седан показала, как они отпраздновали победу Зинченко в чемпионате Англии.

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Теги:   Футбол Чемпионат мира Сборная Украины ЧМ-2022 Александр Зинченко Фото Влада Седан

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