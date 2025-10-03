Известный тренер вернулся в клуб УПЛ, но возглавил не главную команду

Известный украинский тренер Владимир Шаран снова будет работать в Александрии.

Как сообщает пресс-служба клуба, он назначен главным тренером Александрии-2, которая выступает во Второй лиге.

Для Шарана это возвращение в хорошо знакомый клуб. Именно под его руководством основная команда «горожан» дважды возвращалась в УПЛ и получила историческую бронзу в сезоне 2018/19.

Кроме того, под его руководством Александрия впервые сыграла в групповом этапе Лиги Европы (2019/20), но не сумела выйти из группы.

Последним местом работы тренера был Минай, который он покинул в мае 2023 года. В активе специалиста также опыт работы с Карпатами, Закарпатьем и рядом других украинских клубов.

