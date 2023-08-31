Карпаты за огромные деньги подписали капитана клуба, который претендует на медали УПЛ
Владислав Бабогло (Фото:ФК Александрия)
Футболист сборной Молдовы Владислав Бабогло перешел из Александрии во львовские Карпаты.
Об этом сообщает официальный сайт желто-зелено-черных.
Отмечается, что львовяне заплатили за центрального защитника, который был одним из капитанов Александрии, 585 тысяч евро.
В Премьер-лиге за александрийцев футболист провел 102 матча, забив 6 голов. Еще 6 матчей провел в Кубке Украины. Также, на счету Владислава 3 матча в Лиге Европы.
После пяти сыгранных туров УПЛ в сезоне 2023/24 Александрия занимает седьмое место в турнирной таблице.
Напомним, что Карпаты возглавляет легендарный украинский тренер Мирон Маркевич, который имеет цель вернуть «львов» в Премьер-лигу.
Ранее сообщалось, что львовский клуб «уничтожил» представителя Ла Лиги за трансфер игрока сборной России.