Карпаты за огромные деньги подписали капитана клуба, который претендует на медали УПЛ 31 августа, 09:13 Владислав Бабогло (Фото:ФК Александрия)

Футболист сборной Молдовы Владислав Бабогло перешел из Александрии во львовские Карпаты.

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Об этом сообщает официальный сайт желто-зелено-черных.

Отмечается, что львовяне заплатили за центрального защитника, который был одним из капитанов Александрии, 585 тысяч евро.

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В Премьер-лиге за александрийцев футболист провел 102 матча, забив 6 голов. Еще 6 матчей провел в Кубке Украины. Также, на счету Владислава 3 матча в Лиге Европы.

После пяти сыгранных туров УПЛ в сезоне 2023/24 Александрия занимает седьмое место в турнирной таблице.

Напомним, что Карпаты возглавляет легендарный украинский тренер Мирон Маркевич, который имеет цель вернуть «львов» в Премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что львовский клуб «уничтожил» представителя Ла Лиги за трансфер игрока сборной России.