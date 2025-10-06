«Не хочется видеть болельщиков»: игрок Динамо болезненно переживает критику после серии неудач

В комментарии для пресс-службы клуба 30-летний вингер рассказал, как он реагирует на критику за последние результаты команды. В то же время Кабаев объяснил, почему в неуспехе нет ничего трагического.

«Конечно, все замечаем, у всех есть интернет, открытый доступ. Читаем это, видим, иногда людей встречаем, которые могут сказать не очень приятные вещи. Что помогает? Да не знаю, трудно сказать. Бывает плохой сон, не сплю ночью. Бывает плохой аппетит, думаю много. Когда приезжаю домой, смотрю свою игру, пересматриваю матчи Динамо, потому что не могу заснуть. Анализирую свои ошибки, кое-что стараюсь исправлять.

Знаете, сейчас нужно стараться как можно быстрее забыть этот негатив, а оставить только позитив. Это очень тяжело, но по-другому не будет. Если думать об этой игре с позиции негатива, будешь всю свою внутреннюю энергию туда и направлять. Это не нормально.

Но у нас люди считают, если ты проиграл, то должен ходить подавленным опустив голову. Да неприятно, сейчас очень неприятно, не хочется видеть болельщиков, потому что стыдно. Но это наш труд, мы это понимаем, поверьте, все ребята, все тренеры хотят одного — чтобы Динамо стало чемпионом. Мы все для этого сделаем. Да, сейчас тяжело, но назовите какую-то команду, которая не теряет очки. И Манчестер Сити теряет, и Ливерпуль, и Шахтер. Это неприятно, но не будем делать из этого трагедию, — рассказал Кабаев.

Отметим, что Динамо не может победить уже четыре матча подряд. В украинской Премьер-лиге киевляне потеряли очки в игре против Карпат (3:3), Оболони (2:2), Александрии (2:2) и Металлиста 1925 (1:1).

После восьмого тура Динамо идет вторым в турнирной таблице УПЛ, имея 16 очков. Шахтер опережает столичную команду на один балл.

Напомним, что в Лиге конференций команда Шовковского стартовала с поражения от Кристал Пэлас (0:2).

Ранее мы сообщали, что Андрей Ярмоленко вынужденно покинул расположение Динамо после поражения в Лиге конференций.