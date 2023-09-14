«Я не тупой и не дурак». Полузащитник киевского Динамо остро ответил болельщикам на критику 14 сентября, 12:10 Владислав Кабаев (Фото:ФК Динамо)

Игрок Динамо Киев Владислав Кабаев поделился ожиданиями от своей игры в составе столичного клуба.

По словам футболиста, он ждет от себя результативных действий в футболке киевлян, чтобы помогать команде добывать важные очки в чемпионате.

«По натуре я интроверт. Не скажу, что я мало общаюсь. Я и с Ярмоленко, и с кем-то из молодых, условным Царенко, например, хорошо себя чувствую. Трудно сказать, какая у меня роль. Я от себя жду голов. Будут голы, будет лучшая игра, и я буду помогать этим команде добывать очки. Думаю, этого хватит с головой».

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Также Кабаев ответил болельщикам, которые критикуют его за отсутствие результативных действий.

«Я хорошо чувствую себя в команде. Общаюсь с персоналом, с футболистами. Все супер. Но я понимаю, услышьте меня, мои критики, что мне не хватает голов и передач. Я все понимаю, сколько бы вы ни писали об этом. Я не тупой и не дурак, я взрослый человек.

Пишете, что я не уровень Динамо. Ну как не уровень? Я столько стремился сюда — хорошо играл в Заре, забивал голы, в Черноморце также, — сказал Кабаев в интервью Tribuna.com.

Отметим, что в этом сезоне Кабаев сыграл за Динамо три матча во всех турнарах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее главный тренер киевского клуба Мирча Луческу рассказал, почему не покинул киевское Динамо.