Украинский футболист эффектным дублем на последних минутах принес своей команде волевую победу в чемпионате Польши — видео 22 мая, 10:11 Кочергин стал героем Ракува (Фото:ФК Ракув)

Украинский полузащитник Владислав Кочергин забил два гола за Ракув в матче 33-го тура чемпионата Польши против Вислы Плоцк.

Ракув первым пропустил на 10-й минуте и был близок к поражению, но Кочергин спас ситуацию.

Сначала на 81-й минуте украинец красивым дальним ударом в девятку сравнял счет, а еще через четыре минуты принес своему клубу победу точным ударом в ближний угол.

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Ракув играл матч в статусе чемпиона Польши, которым он досрочно стал после 31-го тура.

Ранее сообщалось, что украинский защитник греческого Ионикоса Дмитрий Чигринский голом на последних минутах спас свой клуб от поражения.