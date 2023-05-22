Украинский футболист эффектным дублем на последних минутах принес своей команде волевую победу в чемпионате Польши — видео

22 мая, 10:11
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Кочергин стал героем Ракува (Фото:ФК Ракув)

Кочергин стал героем Ракува (Фото:ФК Ракув)

Украинский полузащитник Владислав Кочергин забил два гола за Ракув в матче 33-го тура чемпионата Польши против Вислы Плоцк.

Ракув первым пропустил на 10-й минуте и был близок к поражению, но Кочергин спас ситуацию.

Сначала на 81-й минуте украинец красивым дальним ударом в девятку сравнял счет, а еще через четыре минуты принес своему клубу победу точным ударом в ближний угол.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?time_continue=304&v=cwV8jds6EXc&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fsportarena.com%2F&source_ve_path=MzY4NDIsMjM4NTE&feature=emb_title&ab_channel=Ekstraklasa
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Ракув играл матч в статусе чемпиона Польши, которым он досрочно стал после 31-го тура.

Ранее сообщалось, что украинский защитник греческого Ионикоса Дмитрий Чигринский голом на последних минутах спас свой клуб от поражения.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол

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