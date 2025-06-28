Пресс-служба польского клуба сообщила, что 29-летний игрок был прооперирован после травмы мениска и разрыва крестообразных связок.

«Теперь наш игрок пройдет несколько месяцев реабилитации. Мы ждем тебя, Владислав! Выздоравливай скорее!».

Ранее сообщалось, что Кочергин рискует пропустить весь следующий сезон, ведь ему понадобится от 9 до 12 месяцев на восстановление.

Украинец присоединился к Ракуву в марте 2022 года. За это время он провел за клуб 133 матча, забил 25 голов и отдал 13 результативных передач. До этого Кочергин играл за Зарю и Днепр.

Ранее сообщалось, что в Аргентине 18-летний футболист умер во время операции на колене.