Украинский футболист из европейского клуба получил ужасную травму на тренировке

23 июня, 09:23
Владислав Кочергин получил травму

Владислав Кочергин получил травму (Фото: instagram.com/v_kochergin10)

Полузащитник Ракува Владислав Кочергин травмировался на тренировке команды.

Как сообщил польский журналист Камил Глембоски, у 29-летнего украинца диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

Сообщается, что он пропустит несколько месяцев, точные сроки восстановления пока неизвестны.

В прошедшем сезоне Владислав провел 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал пять голевых передачи. Вместе с Ракувом он стал вице-чемпионом Польши.

Ранее сообщалось, что игрок Реала Асенсио вошел в историю межконтинентальных клубных турниров, получив самое быстрое удаление.

