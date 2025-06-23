Украинский футболист из европейского клуба получил ужасную травму на тренировке
Владислав Кочергин получил травму (Фото: instagram.com/v_kochergin10)
Полузащитник Ракува Владислав Кочергин травмировался на тренировке команды.
Как сообщил польский журналист Камил Глембоски, у 29-летнего украинца диагностирован разрыв крестообразных связок колена.
Сообщается, что он пропустит несколько месяцев, точные сроки восстановления пока неизвестны.
В прошедшем сезоне Владислав провел 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал пять голевых передачи. Вместе с Ракувом он стал вице-чемпионом Польши.
