Украинский футболист из европейского клуба получил ужасную травму на тренировке

Как сообщил польский журналист Камил Глембоски, у 29-летнего украинца диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

Сообщается, что он пропустит несколько месяцев, точные сроки восстановления пока неизвестны.

В прошедшем сезоне Владислав провел 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал пять голевых передачи. Вместе с Ракувом он стал вице-чемпионом Польши.

