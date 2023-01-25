Динамо расторгло контракт со своим нападающим
Кулач сыграл за Динамо всего 7 матчей (Фото:ФК Динамо)
Нападающий Владислав Кулач покинул киевское Динамо.
Об этом сообщает официальный сайт Динамо.
Отмечается, что контракт 29-летнего нападающего с киевским клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Кулач выступал за Динамо с лета 2021 года, но из-за травм провел за клуб всего семь матчей, забив один гол.
По информации СМИ, украинец продолжит карьеру в азербайджанском клубе Зира.
Ранее сообщалось, что полузащитник Виктор Цыганков перешел из киевского Динамо в испанскую Жирону.