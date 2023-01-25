Динамо расторгло контракт со своим нападающим 25 января, 10:52 Кулач сыграл за Динамо всего 7 матчей (Фото:ФК Динамо)

Нападающий Владислав Кулач покинул киевское Динамо.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Отмечается, что контракт 29-летнего нападающего с киевским клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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Кулач выступал за Динамо с лета 2021 года, но из-за травм провел за клуб всего семь матчей, забив один гол.

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По информации СМИ, украинец продолжит карьеру в азербайджанском клубе Зира.

Ранее сообщалось, что полузащитник Виктор Цыганков перешел из киевского Динамо в испанскую Жирону.