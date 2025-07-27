26-летний украинский полузащитник Владислав Наумец забил дебютный гол за казахстанский Ордабасы в матче местного чемпионата.

Выездной поединок 18-го тура Премьер-лиги Казахстана против ФК Туран Наумец начал на скамейке запасных, а на поле появился сразу после перерыва.

Именно украинец открыл счет в матче. На 65-й минуте он нанес красивый удар левой ногой из-за пределов штрафной площадки.

Гол Владислава стал решающим. До конца матча Ордабасы забил еще трижды, одержав победу со счетом 4:0.

Ордабасы занимает седьмое место в таблице чемпионата. Команда набрала 26 очков в 17 матчах.

Наумец стал игроком казахстанской команды летом этого года. Хавбек перешел в Ордабасы из черкасского ЛНЗ на правах свободного агента.

В 2014—2018 годах Наумец воспитывался в академии киевского Динамо. В профессиональной карьере выступал за Минай, Черноморец, Металлист и греческую Янину.

