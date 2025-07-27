Украинский легионер забил роскошный гол с дальней дистанции в чемпионате Казахстана — видео

27 июля, 21:26
Поделиться:
Владислав Наумец (Фото: ФК Ордабасы)

Владислав Наумец (Фото: ФК Ордабасы)

26-летний украинский полузащитник Владислав Наумец забил дебютный гол за казахстанский Ордабасы в матче местного чемпионата.

Читайте также:
Форвард Металлиста 1925 самовольно покинул территорию Украины — клуб начал внутреннее расследование

Выездной поединок 18-го тура Премьер-лиги Казахстана против ФК Туран Наумец начал на скамейке запасных, а на поле появился сразу после перерыва.

Именно украинец открыл счет в матче. На 65-й минуте он нанес красивый удар левой ногой из-за пределов штрафной площадки.

Реклама

https://twitter.com/Vlad_Pryimenko/status/1949516098526674996

Гол Владислава стал решающим. До конца матча Ордабасы забил еще трижды, одержав победу со счетом 4:0.

Ордабасы занимает седьмое место в таблице чемпионата. Команда набрала 26 очков в 17 матчах.

Наумец стал игроком казахстанской команды летом этого года. Хавбек перешел в Ордабасы из черкасского ЛНЗ на правах свободного агента.

Читайте также:
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес Динамо после разгромной победы в Лиге чемпионов

В 2014—2018 годах Наумец воспитывался в академии киевского Динамо. В профессиональной карьере выступал за Минай, Черноморец, Металлист и греческую Янину.

Мы писали, что Яремчук забил гол и сделал ассист в матче за Олимпиакос против клуба из Англии.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Казахстан Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies