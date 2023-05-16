Сексизм в украинском футболе. Игрок Динамо жестоко поплатился за оскорбление женщины-арбитра 16 мая, 16:16 Владислав Ванат (Фото:ФК Динамо)

Футболисту киевского Динамо Владиславу Ванату озвучили вердикт за сексизм в сторону рефери Екатерины Монзуль.

После матча 16-туру УПЛ в котором киевляне потерпели поражение от Ингульца (0:2), нападающий Динамо Владислав Ванат жестко высказался по поводу судейства женщины-арбитра.

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«Я не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры. У нас это есть, и почему-то очень часто именно в матчах Динамо», — сказал Ванат.

За дело взялся Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ и отстранил нападающего на три матча УПЛ и еще два условно. К тому же, киевское Динамо вынуждено заплатить штраф в размере 100 тысяч гривен, передает Украинская ассоциация футбола.

Таким образом Ванат не сыграет за киевлян до конца сезона. Динамо находится на четвертом месте в чемпионате Украины, имея в активе 50 очков.

Турнирная таблица:

Фото: flashscore

За 24 матча в УПЛ Ванат забил 11 голов и трижды помог забить партнерам.





Лучшие бомбардиры УПЛ:

Фото: flashscore

Напоминаем, что недавно киевское Динамо уступило Черноморцу в свой день рождения.