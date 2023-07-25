«Есть люди, которым тяжеловато переходить». Форвард Динамо рассказал, на каком языке футболисты общаются в клубе

25 июля, 15:30
Поделиться:
Владислав Ванат (Фото:ФК Динамо)

Владислав Ванат (Фото:ФК Динамо)

Нападающий киевского Динамо Владислав Ванат рассказал, как проходит украинизация в составе столичного клуба.

В интервью SportArena Ванат признался, что в клубе еще есть игроки, которые продолжают общаться на русском, однако все стараются переходить на украинский.

«Есть люди, которым трудновато переходить на украинский, потому что они с самого детства говорят на русском. Но все ребята стараются, нет таких, что кто-то не хочет, или что-то такое. Все пытаются говорить на украинском.

Видео дня

Читайте также:

Владислав Ващук (Фото:Владислав Ващук via Instagram) «Там сейчас очень горячо!». Легенда Динамо показал фото с первого боевого задания

У кого-то получается лучше, у кого-то — хуже. Мы в быту тоже стараемся на украинском разговаривать, но есть еще кое-кто, кто говорит на русском. Но и они перестраиваются", — сказал Ванат.

Ранее сообщалось, что в третьем раунде квалификации Лиги конференций Динамо сыграет с победителем пары Арарат-Армения (Армения) — Арис (Греция).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Украинский язык ФК Динамо (Киев)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X