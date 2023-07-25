«Есть люди, которым тяжеловато переходить». Форвард Динамо рассказал, на каком языке футболисты общаются в клубе 25 июля, 15:30 Владислав Ванат (Фото:ФК Динамо)

Нападающий киевского Динамо Владислав Ванат рассказал, как проходит украинизация в составе столичного клуба.

В интервью SportArena Ванат признался, что в клубе еще есть игроки, которые продолжают общаться на русском, однако все стараются переходить на украинский.

«Есть люди, которым трудновато переходить на украинский, потому что они с самого детства говорят на русском. Но все ребята стараются, нет таких, что кто-то не хочет, или что-то такое. Все пытаются говорить на украинском.

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У кого-то получается лучше, у кого-то — хуже. Мы в быту тоже стараемся на украинском разговаривать, но есть еще кое-кто, кто говорит на русском. Но и они перестраиваются", — сказал Ванат.

Ранее сообщалось, что в третьем раунде квалификации Лиги конференций Динамо сыграет с победителем пары Арарат-Армения (Армения) — Арис (Греция).