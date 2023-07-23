«Там сейчас очень горячо!». Легенда Динамо показал фото с первого боевого задания 23 июля, 16:46 Владислав Ващук (Фото:Владислав Ващук via Instagram)

Экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Владислав Ващук, который присоединился к рядам Национальной гвардии, поделился кадрами с передовой.

Ващук вызвался защищать Украину в мае, а уже сейчас экс-футболист находится на фронте и выполняет боевые задачи, о чем рассказал на своей странице в Facebook.



«Первое боевое задание», — подписал фото Ващук.

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«Держись, друг. Там сейчас очень горячо!», «Сначала ты был мой герой на футбольном поле, а сейчас ты герой в моей жизни», «Обнимаю и горжусь твоим выбором!» — отреагировали на фото пользователи.

Ранее Владислав Ващук поделился подробностями своей службы.

