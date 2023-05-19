«Некоторые меня никогда не поймут»: Легенда Динамо Киев вступил в ряды Национальной гвардии 19 мая, 17:50 Владислав Ващук (Фото:Владислав Ващук via Facebook)

Бывший защитник Динамо Киев и сборной Украины Владислав Ващук стал на защиту украинского народа.

Известный футболист опубликовал пост в Facebook, в котором сообщил, что пополнил ряды Национальной гвардии.

«Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут.

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Но я действительно верю в нашу победу. Я видел «русский мир» собственными глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал.

И когда придет время, то я смогу точно ответить что я делал во время войны.

Национальная гвардия Украины. Бригада наступления «Буревій». Солдат Владислав Ващук. Служу украинскому народу", — написал Ващук.

Фото: facebook.com/vashchukvlad

Фото: facebook.com/vashchukvlad

Ранее сообщалось, что игрок Шахтера рассказал, как его тесть-инвалид попал на войну.