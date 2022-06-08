«Мне тяжело уснуть из-за этого». Экс-футболист сборной Украины рассказал, что украли из его дома российские военные 8 июня, 17:31 Цей матеріал також доступний українською Владислав Ващук пережил ужас в Гостомеле (Фото:Владислав Ващук via Facebook)

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Владислав Ващук рассказал, что из его дома в Гостомеле украли российские военные.

Ващук рассказал, что после выезда из Гостомеля он поддерживал связь с соседями, которые информировали его о состоянии жилья, сообщает La Repubblica.

«Украдены все памятные дни, все. Они ведут себя как орки. Ничего не осталось. Украдены медали девяти чемпионств с киевским Динамо, шесть медалей за победу в Кубке Украины, Суперкубке страны. Коллекция футболок с чемпионами тех сезонов, газетные статьи о моем единственном голе в сборной…

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Память о моей карьере разворована, возможно, перепродана. Мне тяжело уснуть из-за этого", - сказал Ващук.

Ранее Ващук рассказал, как застрял в Гостомеле под обстрелами российских оккупантов.

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