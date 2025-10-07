На Ютуб канале Профутбол Digital он признался, что всегда мечтал играть за сборную Украины. 23-летний Владислав очень радовался, когда узнал о первом в своей жизни вызове в главную команду страны, которая этой осенью борется за путевку на чемпионат мира-2026.

Реклама



«Меня заменили в матче против Полтавы и сказали. Сразу отправили в раздевалку, чтобы не заболеть, холодно было, и уже в подтрибунном помещении сказали.

Реакция? Положительная, конечно, был очень рад. Любой футболист об этом мечтает. Это такой этап, наверное, самый высокий, когда ты имеешь возможность играть за свою национальную сборную. Тебя вызывают, и надо доказать, чтобы выйти на поле.

Помню, что, наверное, первые матчи сборной с семьей смотрели на Евро-2012 — и вот тогда уже была такая мечта.

Кумир в сборной? Были Коноплянка, Ярмоленко, я играю на их позиции. Ну и, конечно, я помню, как Шевченко забил Швеции 2 мяча. Этот матч ничего уже не решал, но мы выиграли 2:1″, — рассказал Владислав.

Также украинский футболист вспомнил, как в начале полномасштабной войны он присоединился к войску.



«Пошел в ТрО, был в Киеве. Затем президент подписал указ, что ТрО может отправляться в другие точки, кроме своего места дислокации. Наша бригада поехала в Донецкую область. И все, в принципе», — сообщил Владислав.



23-летний полузащитник признался, что ему было очень тяжело вернуться к игре на поле после службы в армии.

«У меня в один период, наверное, когда я вернулся из ВСУ, вообще пропали нервы во время матчей. Не знаю, почему так. Не помню, когда в последний раз так было, чтобы нервничал. Наверное, когда я играл первые игры за Колос, до полномасштабной войны, когда дебютировал в УПЛ — тогда, наверное, да, ножки тряслись.

Очень тяжело далось, наверное, потому что, скажем так, физическое состояние было такое. Хоть я и старался его поддерживать, но когда я приехал, у меня, если не ошибаюсь, было 8 кг лишнего веса.

Плюс на тот момент были сложные отношения с тренером Колоса. Не скажу, что плохие — скажу, что сложные. И поэтому каждый день, каждая тренировка было много эмоций иногда негативных. Прошло 3 года почти, как-то я эмоционально вырос. Тогда еще очень все близко воспринимал.

Были моменты, когда уже достало. Огрызался", — поделился Велетень.

Отметим, что в этом сезоне Велетень провел девять матчей, в которых отметился двумя голами.

10 октября Сине-желтые встретятся с Исландией, а 13-го проведут матч против азербайджанцев.

Ранее сообщалось, что Ребров сделал замену в сборной Украины перед матчами отбора ЧМ-2026.