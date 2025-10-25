«Прилет был в десяти метрах от меня»: игрок сборной Украины рассказал о своей службе в ВСУ

«Война идет с 2014 года, в 2022-м началась полномасштабная. Мы поехали с девушкой из Ковалевки, ее семья оказалась в оккупации, поэтому решил, что лучше ждать врага с оружием. Однако боевых задач у меня особо не было.

Реклама

Однажды мы попали под обстрел и мне это запомнилось больше всего. Это такой адреналин, когда все закончилось, и ты понимаешь, что жив после прилета в 10-ти метрах от себя. Трудно описать эти чувства", — рассказал Владислав.

Также 23-летний футболист объяснил, как короткая служба в армии изменили его.



«В первую очередь познакомился со многими разными людьми. От каждого ты что-то узнаешь. Я научился многому у них, особому мужскому поведению. Стал более спокойным. Я, как человек, стал более дисциплинированным и это безусловно помогает в спорте», — добавил Владислав.

Читайте также: Карпаты и Рух передадут ВСУ все деньги от продажи билетов на львовское дерби

Напомним, что в октябре в игре против Исландии (5:3) в Рейкьявике в рамках квалификации на ЧМ-2026 вингер Великан на 87-й минуте заменил своего одноклубника из Полесья Алексея Гуцуляка. Для него это был дебютный матч за национальную сборную Украины.

Ранее Ребров назвал решающий поединок для Сине-желтых в отборе чемпионата мира-2026.