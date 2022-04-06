Влада Седан — о россиянах и белорусах: Слава Богу, что у нас только два «братских народа» 6 апреля, 23:16 Цей матеріал також доступний українською Влада Седан (Фото:Влада Седана via Instagram)

Влада Седан, жена футболиста Манчестер Сити и сборной Украины Александра Зинченко, выразила свое мнение о российских оккупантах и белорусах, с чьей территории россияне наносят удары по Украине.

В интервью Денисов TIME Влада рассказала, что постоянно покупает английскую прессу, где на первых страницах новости о войне в Украине, чтобы потом рассказать своей дочери о вторжении российских оккупантов.



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«Когда хожу в супермаркет в Англии, постоянно покупаю газеты, английскую прессу, и у меня уже состав макулатуры дома. Я все это берегу, потому что все обложки главных британских изданий об Украине. Когда моя дочь подрастет, я обязательно буду ей все рассказывать и объяснять.

«Братский народ» — это не тот, с которым у нас есть общая граница. Слава Богу, что у нас всего два «братских народа». Это все, что я могу сказать", — сказала Седан.

Ранее сообщалось, что Влада Седан отказалась давать интервью на русском языке, поскольку после стольких дней войны что-то объяснять россиянам бесполезно.



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