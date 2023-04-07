«Месси — это призрак, ноль». Звезду ПСЖ нещадно критикуют во Франции 7 апреля, 19:06 Игрой Лионеля недовольны в Париже (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Лионель Месси стал героем Аргентины на чемпионате мира 2022 года. Однако дела в ПСЖ у нападающего идут не лучшим образом.

Известный французский журналист Даниэль Риоло высказал то, о чем думает большинство болельщиков ПСЖ. Он хочет, чтобы Лионель Месси покинул клуб.

«Если ты болеешь за ПСЖ, то какие воспоминания у тебя останутся о Месси? Какой след он оставит после себя? Ничего, ноль. Это провал? Конечно.

Видео дня

Я уже считаю, что Неймар — самый большой провал в истории ПСЖ, а что касается Месси… Его левая нога, его класс, его техника — мы это знали. Мы все знаем его уровень. Мы видели его на чемпионате мира.

У всех нас есть телевизор, мы видели, как он играл в Барселоне. Чем он занимался в ПСЖ? Забил несколько голов, ничего по-настоящему сумасшедшего. Растворившийся на поле призрак", — цитирует Риоло RMC Sport.

Ранее мы писали, что игрок сборной Аргентины сделал на животе татуировку с Лионелем Месси в честь победы на ЧМ-2022.