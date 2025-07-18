Вынесли кубки и медали. Дом Мишеля Платини во Франции ограбили

Легендарный футболист и бывший президент УЕФА Мишель Платини стал жертвой ограбления в пятницу, 18 июля.

Как пишет RMC Sport, Платини обокрали в его доме на юге Франции.

Издание приводит детали инцидента. Платини внезапно разбудил шум в саду примерно в 5:30 утра, экс-футболист решил выяснить его причину. Через окно он заметил мужчину в капюшоне и черной одежде. Увидев Платини, злоумышленник сбежал.

Осмотрев жилье, Платини обнаружил пропажу трофеев, кубков и медалей, которые хранились в небольшой пристройке. Всего было украдено около двадцати предметов. Сумма нанесенного ущерба пока не оценена.

Прокуратура Марселя начала расследование по факту кражи со взломом. Платини не получил травм и чувствует себя хорошо после инцидента.

Напомним, Мишель Платини — знаменитый экс-футболист сборной Франции и Ювентуса, трехкратный обладатель Золотого мяча (1983−85). Чемпион Европы 1984 года.

С 2007 по 2015 год француз возглавлял УЕФА, его каденция закончилась после коррупционного скандала.

