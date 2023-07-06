Во Львове в доме, который пострадал от ночного ракетного обстрела, проживал лучший бомбардир Карпат 6 июля, 11:16 Владимир Данилюк (Фото:ВСІМ)

Ночью, 6 июля, российская ракета уничтожила жилой дом во Львове, в котором проживал заслуженный тренер Украины и экс-игрок львовских Карпат Владимир Данилюк.

Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщил Александр Паук.

Квартира бывшего футболиста из-за ударной волны осталась без дверей и окон. Самого Данилюка спасла его жена Ярослава, которая не растерялась и помогла мужу выбраться из разрушенного дома. К сожалению, другим жителям помещения выжить не удалось.

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«Возможно это и не по-христиански, но эта украиноненавистническая нация подлежит уничтожению!

Москальня посреди ночи вероломно ворвалась в город Льва и нанесла ракетные удары по шикарному жилому дому, в котором проживает экс-футболист и заслуженный тренер Украины Владимир Данилюк. Помещение лучшего бомбардира львовской команды Карпаты после ударной волны осталось без окон и дверей, но, слава Богу, жена господина Владимира — Ярослава не растерялась и помогла мужу выбраться из разрушенной квартиры № 9. Это номер под которым Володя провел свою футбольную карьеру. К сожалению, другим жителям дома не удалось пережить этой трагической ночи.

Цивилизованный мир совместно с нами должен заблокировать россиянам свободное передвижение по земле, воздуху и воде и изолировать эту мразь от себя лет на — 5″, — написал Паук.

Отметим, что Данилюк играл в составе львовских Карпат с 1966 по 1978 год и стал лучшим бомбардиром команды за всю ее историю. За 293 матча Владимир забил 88 голов.

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