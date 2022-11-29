В матче ЧМ-2022 на поле выбежал итальянский игрок в футболке «Спасите Украину» — фото 29 ноября, 03:03 Марио Ферри раньше помогал украинским беженцам (Фото:ДжанлукаЛаподула/Telegram)

В понедельник, 28 ноября, во время матча чемпионата мира Португалия — Уругвай на поле выбежал мужчина в футболке с надписью «Спасите Украину».

Сообщается, что это — Марио Ферри, итальянский футболист и общественный деятель.

Отмечается, что в марте Ферри приехал в Польшу, где помогал украинским беженцам.

«Мой друг поляк рассказал, что происходит. Я видел много страданий в Индии, почувствовал, что должен помочь украинцам. Улетел в Польшу, арендовал авто, уехал на границу», — заявил Ферри.

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Фото: Pop Base/Twitter

На обратной стороне у Ферри была надпись Respect for iranian woman (уважение для женщин Ирана). В руках он держал флаг ЛГБТ.

Сборная Португалии благодаря дублю Бруну Фернандеша обыграла национальную команду Уругвая в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2022 по футболу.