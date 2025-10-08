Фанат Ливерпуля стал госте программы TalkTV после того, как его уволили с работы (Фото: TalkTV)

В Лондоне водителя автобуса, который болеет за Ливерпуль, уволили из-за того, что он спровоцировал футбольных фанатов, как следствие, отстал от графика движения.

Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что в день матча Ливерпуля против хозяев поля Челси 21-летний водитель по имени Исаак не смог попасть на игру, но решил поддержать любимую команду, выйдя на работу в футболке Красных.

Впрочем, это не понравилось фанатам лондонцев. После победного матча толпа болельщиков Челси заметила водителя в футболке Ливерпуля и набросилась на автобус. На дороге возник хаос, движение других транспортных средств было затруднено.

Работодатель Исаака расценил его поведение как нарушение, что привело к серьезному отставанию от графика движения и уволил его с работы.

«Если смотреть видео, то это кажется смешным, однако это было страшно. Они буквально окружили мой автобус, мне пришлось держать двери закрытыми. К счастью, полиция отогнала их от автобуса, и я смог вернуться в депо», — заявил 21-летний Иссак.

Отметим, что в матче 7-го тура английской Премьер-лиги Челси драматично одолел Ливерпуль со счетом — 2:1. На 90+6-й минуте дебютный гол за команду забил 18-летний бразилец Эстеван.



После этой победы лондонский клуб поднялся на 6-е место, а Ливерпуль остался вторым в турнирной таблице.

В следующем туре Синие встретятся с Ноттингем Форест Александра Зинченко, а Ливерпуль будет принимать Манчестер Юнайтед.

